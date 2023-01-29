У Ювілейне на Луганщині доставили 300 "вагнерівців", медики відмовляються лікувати їх – Генштаб

У місцеву лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнер", однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У 15-ту міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званої ПВК "Вагнер".

Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу".

Нагадаємо: Військовослужбовці армії РФ замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут, переконані аналітики Інституту вивчення війни.