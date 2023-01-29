Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Ювілейне на Луганщині доставили 300 "вагнерівців", медики відмовляються лікувати їх – Генштаб

"Українська правда"Неділя, 29 січня 2023, 05:59
У Ювілейне на Луганщині доставили 300 вагнерівців, медики відмовляються лікувати їх – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У місцеву лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнер", однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У 15-ту міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званої ПВК "Вагнер".

Реклама:

Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу".

Нагадаємо: Військовослужбовці армії РФ замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Теми: Луганська областьВагнерГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: