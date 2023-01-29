У Ювілейне на Луганщині доставили 300 "вагнерівців", медики відмовляються лікувати їх – Генштаб
Неділя, 29 січня 2023, 05:59
У місцеву лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнер", однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У 15-ту міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званої ПВК "Вагнер".
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Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу".
Нагадаємо: Військовослужбовці армії РФ замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнер", щоби посилити наступ на Бахмут, переконані аналітики Інституту вивчення війни.