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В Юбилейное на Луганщине доставили 300 "вагнеровцев", медики отказываются лечить их – Генштаб

"Украинская правда"Воскресенье, 29 января 2023, 05:59
В Юбилейное на Луганщине доставили 300 вагнеровцев, медики отказываются лечить их – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В местную больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнер", однако врачи отказываются оказывать им помощь.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлено до 300 наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

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Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь".

Напомним: Военнослужащие армии РФ заменяют истощенные силы наемников из ЧВК "Вагнер", чтобы усилить наступление на Бахмут, убеждены аналитики Института изучения войны.

Темы: Луганская областьВагнерГенштаб
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