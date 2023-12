У Міноборони Ірану заявили, нібито атака безпілотників на завод була "невдалою"

Міністерство оборони і підтримки ЗС Ісламської Республіки Іран у неділю повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.

Джерело: Міноборони Ірану

Дослівно: "Увечері 28 січня близько 23:30 було проведено невдалу атаку з використанням мінідронів на один із центрів Міноборони.

Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули".

Деталі: Іранське Міноборони каже, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt