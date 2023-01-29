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У Міноборони Ірану заявили, нібито атака безпілотників на завод була "невдалою"

Роман ПетренкоНеділя, 29 січня 2023, 08:56
фото ймовірних наслідків атаки по ірану 28 січня

Міністерство оборони і підтримки ЗС Ісламської Республіки Іран у неділю повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.

Джерело: Міноборони Ірану

Дослівно: "Увечері 28 січня близько 23:30 було проведено невдалу атаку з використанням мінідронів на один із центрів Міноборони.

Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули".

Деталі: Іранське Міноборони каже, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".

Передісторія: В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.

Теми: Іранзброяпропагандавійна
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