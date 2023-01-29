Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Міноборони Ірану заявили, нібито атака безпілотників на завод була "невдалою"

Роман ПетренкоНеділя, 29 січня 2023, 07:56
У Міноборони Ірану заявили, нібито атака безпілотників на завод була невдалою
фото ймовірних наслідків атаки по ірану 28 січня

Міністерство оборони і підтримки ЗС Ісламської Республіки Іран у неділю повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.

Джерело: Міноборони Ірану

Дослівно: "Увечері 28 січня близько 23:30 було проведено невдалу атаку з використанням мінідронів на один із центрів Міноборони.

Реклама:

Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули".

Деталі: Іранське Міноборони каже, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.

Теми: Іранзброяпропагандавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info

Усі новини...
Безпілотники атакували завод Міноборони Ірану
В Україні ліквідовані ще 650 російських окупантів та 8 танків
Зміни в освіті свідчать про все більшу мілітаризацію Росії – британська розвідка
Гайдай про Луганщину: Росіян багато, вони завалюють наші позиції тілами
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: