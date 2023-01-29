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В Минобороны Ирана заявили, якобы атака беспилотников на завод была "неудачной"

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 января 2023, 08:56
фото вероятных последствий атаки по ирану 28 января

Министерство обороны и поддержки ВС Исламской Республики Иран в воскресенье сообщило о "неудачной атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.

Источник: Минобороны Ирана

Дословно: "Вечером 28 января около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием мини-дронов на один из центров Минобороны.

Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались".

Детали: Иранское Минобороны говорит, якобы повреждение получила "крыша цеха", а нападение "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".

Предыстория: В иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов.

Темы: Ираноружиепропагандавойна
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