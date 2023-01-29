Окупанти обстріляли комунальне підприємство Херсона, знищена техніка
Неділя, 29 січня 2023, 11:30
Російські окупанти вночі з РСЗВ "Град" атакували Херсон, знищили 10 міських транспортних засобів.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Зазначається, що росіяни поцілили в комунальне транспортне підприємство. Будівля зазнала руйнувань, пошкоджено близько 10 міських транспортних засобів.
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Під час цих обстрілів також пошкоджено 4 будинки херсонців.
Постраждалих серед людей немає.
Нагадаємо: Вночі на 11 грудня російські окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури та знищили автомобілі енергетиків.
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