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Окупанти обстріляли комунальне підприємство Херсона, знищена техніка

Роман ПетренкоНеділя, 29 січня 2023, 12:30
фото ілюстативне з попередніх обстрілів, ова

Російські окупанти вночі з РСЗВ "Град" атакували Херсон, знищили 10 міських транспортних засобів.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що росіяни поцілили в комунальне транспортне підприємство. Будівля зазнала руйнувань, пошкоджено близько 10 міських транспортних засобів.

Під час цих обстрілів також пошкоджено 4 будинки херсонців.

Постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо: Вночі на 11 грудня російські окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури та знищили автомобілі енергетиків.

Теми: ХерсонобстрілРосія
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