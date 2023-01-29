Окупанти обстріляли комунальне підприємство Херсона, знищена техніка

Російські окупанти вночі з РСЗВ "Град" атакували Херсон, знищили 10 міських транспортних засобів.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що росіяни поцілили в комунальне транспортне підприємство. Будівля зазнала руйнувань, пошкоджено близько 10 міських транспортних засобів.

Під час цих обстрілів також пошкоджено 4 будинки херсонців.

Постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо: Вночі на 11 грудня російські окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури та знищили автомобілі енергетиків.