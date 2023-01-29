Оккупанты обстреляли коммунальное предприятие Херсона, уничтожена техника
Воскресенье, 29 января 2023, 12:30
Российские оккупанты ночью из РСЗО "Град" атаковали Херсон, уничтожили 10 городских транспортных средств.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Отмечается, что россияне попали в коммунальное транспортное предприятие. Здание подверглось разрушениям, повреждено около 10 городских транспортных средств.
Во время этих обстрелов также повреждены 4 дома херсонцев.
Пострадавших среди людей нет.
Напомним: Ночью на 11 декабря российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры и уничтожили автомобили энергетиков.