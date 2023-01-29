Оккупанты обстреляли коммунальное предприятие Херсона, уничтожена техника

Российские оккупанты ночью из РСЗО "Град" атаковали Херсон, уничтожили 10 городских транспортных средств.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Отмечается, что россияне попали в коммунальное транспортное предприятие. Здание подверглось разрушениям, повреждено около 10 городских транспортных средств.

Во время этих обстрелов также повреждены 4 дома херсонцев.

Пострадавших среди людей нет.

Напомним: Ночью на 11 декабря российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры и уничтожили автомобили энергетиков.