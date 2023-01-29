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Зеленський: Росія сподівається затягнути війну, маємо пришвидшувати події

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 20:48
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається затягнути війну, а Україна повинна пришвидшити події й постачання зброї.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупантів. І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів. Швидкість постачання була й буде одним із ключових чинників у цій війні.

Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події. Пришвидшувати постачання й відкриття нових потрібних збройних опцій для України".

Деталі: Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача відзначив, що ситуація на фронті "дуже жорстка".

"Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми. Постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом", - сказав він.

Президент нагадав, що цього тижня Україна має вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.

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"Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", - заявив він.

Що передувало: 29 січня видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал про те, що за рішенням різко збільшити військову допомогу Україні стоїть занепокоєння в деяких західних столицях, що час може бути на боці Росії.

Теми: Зеленськийвійнадопомога УкраїніРосія
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