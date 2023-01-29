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Зеленский: Россия надеется затянуть войну, мы должны ускорять события

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 20:48
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается затянуть войну, а Украина должна ускорить события и поставки оружия.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов. И очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки от наших партнеров. Скорость поставки была и будет одним из ключевых факторов в этой войне.

Россия надеется затянуть войну, истощать наши силы. Мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события. Ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины".

Детали: Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего отметил, что ситуация на фронте "очень жесткая".

"Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону. Враг не считает людей и несмотря на многочисленные свои потери сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в частности под Бахмутом", - сказал он.

Президент напомнил, что на этой неделе Украина имеет весомые оборонные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.

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"Следующую неделю мы должны сделать не менее сильной для нашей обороны", - заявил он.

Что предшествовало: 29 января издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что за решением резко увеличить военную помощь Украине стоит беспокойство в некоторых западных столицах, что время может быть на стороне России.

Темы: Зеленскийвойнапомощь УкраинеРосcия
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