Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні через обстріли за день виникло 5 пожеж

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 22:33
наслідки обстрілу Херсона 29 січня, фото ДСНС

Внаслідок обстрілів Херсона у неділю в місті виникло 5 пожеж, рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів.

Джерело: ДСНС України

 
наслідки обстрілу Херсона 29 січня, всі фото ДСНС

Дослівно: "Сьогодні Херсон був безжалісно обстріляний ворогом. Після ворожих прильотів виникло 5 пожеж. Херсонські рятувальники під обстрілами виконували свою роботу. Всього 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів".

Деталі: Після ворожого прильоту в одному з мікрорайонів міста спалахнув автомобіль. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу.

Також ворожий снаряд прилетів в приміщення однієї з лікарень міста без послідуючого загорання. Постраждало 2 особи.

 

Ще один снаряд потрапив на перший поверх будівлі. Одна людина загинула. Одного постраждалого рятувальники допомогли транспортувати до карети швидкої допомоги.

 

Вже після обіду спалахнуло в кабінеті на другому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв.м.

ВІДЕО ДНЯ

Також рятувальники прибрали тролейбусні дроти, що обірвались внаслідок обстрілу та перешкоджали руху транспорту.

Вже ввечері ворожий снаряд потрапив у приватний житловий будинок. Підрозділом проведене аварійне відкривання дверей для евакуації двох потерпілих.

Що передувало: Внаслідок масованого обстрілу Херсона у неділю загинуло 3 людей, 6 дістали поранень.

Теми: ХерсонвійнапожежаДСНС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США не виявили ознак нецільового використання американських коштів в Україні

Орбан у святковому тості заявив, що Угорщина межує з Росією, а не з Україною

Резніков пояснив, як розуміти "ні" від США щодо F-16

Британія близька до передачі Україні 2,3 мільярдів фунтів із продажу "Челсі" Абрамовичем – ЗМІ

фотоЧерга 500 людей: медцентр перевірили через скарги військових, є порушення

відео, оновлено від 13:47У Броварах на засіданні міськвиконкому меру та іншим чоловікам вручили повістки

Усі новини...
Херсон
Росіяни 42 рази вдарили по Херсонщині: 3 загиблих
Через обстріл Херсонського порту нафтопродукти витекли у Дніпро
Росіяни масовано обстріляли Херсон, є загиблі та поранені
Останні новини
19:49
У Нью-Йорку скасували виставку про російську архітектурну школу
19:42
Компанії не сплатили податків на 400 мільйонів: БЕБ перевіряє зв’язок з родиною зятя Тимошенко
19:33
МЗС України закликало HRW тиснути на Росію після суперечливого звіту про протипіхотні міни
19:30
США не виявили ознак нецільового використання американських коштів в Україні
19:16
У ЄС розповіли, що обговорюватимуть на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії
19:09
У Бєлгородській області РФ заявили, що їхня ППО "збила два снаряди"
19:08
Люди повертаються в Харків: населення вже понад 1 млн – ОВА
18:51
Орбан у святковому тості заявив, що Угорщина межує з Росією, а не з Україною
18:48
В Україні скасували ДПА для 4-х та 9-х класів – Шкарлет
18:34
Резніков пояснив, як розуміти "ні" від США щодо F-16
Усі новини...