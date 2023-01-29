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У Херсоні через обстріли за день виникло 5 пожеж

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 21:33
У Херсоні через обстріли за день виникло 5 пожеж
наслідки обстрілу Херсона 29 січня, фото ДСНС

Внаслідок обстрілів Херсона у неділю в місті виникло 5 пожеж, рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів.

Джерело: ДСНС України

 
наслідки обстрілу Херсона 29 січня, всі фото ДСНС

Дослівно: "Сьогодні Херсон був безжалісно обстріляний ворогом. Після ворожих прильотів виникло 5 пожеж. Херсонські рятувальники під обстрілами виконували свою роботу. Всього 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів".

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Деталі: Після ворожого прильоту в одному з мікрорайонів міста спалахнув автомобіль. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу.

Також ворожий снаряд прилетів в приміщення однієї з лікарень міста без послідуючого загорання. Постраждало 2 особи.

 

Ще один снаряд потрапив на перший поверх будівлі. Одна людина загинула. Одного постраждалого рятувальники допомогли транспортувати до карети швидкої допомоги.

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Вже після обіду спалахнуло в кабінеті на другому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв.м.

Також рятувальники прибрали тролейбусні дроти, що обірвались внаслідок обстрілу та перешкоджали руху транспорту.

Вже ввечері ворожий снаряд потрапив у приватний житловий будинок. Підрозділом проведене аварійне відкривання дверей для евакуації двох потерпілих.

Що передувало: Внаслідок масованого обстрілу Херсона у неділю загинуло 3 людей, 6 дістали поранень.

Теми: ХерсонвійнапожежаДСНС
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