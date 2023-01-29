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В Херсоне из-за обстрелов за день возникло 5 пожаров

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 января 2023, 22:33
последствия обстрела Херсона 29 января, фото ГСЧС

В результате обстрелов Херсона в воскресенье в городе возникло 5 пожаров, спасатели 11 раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов.

Источник: ГСЧС Украины

 
последствия обстрела Херсона 29 января, фото ГСЧС

Дословно: "Сегодня Херсон был безжалостно обстрелян врагом. После вражеских прилетов возникло 5 пожаров. Херсонские спасатели под обстрелами выполняли свою работу. Всего 11 раз выезжали на ликвидацию последствий вражеских обстрелов".

Детали: После вражеского прилета в одном из микрорайонов города вспыхнул автомобиль. Пожарные быстро ликвидировали пожар.

Также вражеский снаряд прилетел в помещение одной из больниц города без последующего возгорания. Пострадало 2 человека.

 

Еще один снаряд попал на первый этаж здания. Один человек погиб. Одного пострадавшего спасатели помогли транспортировать в карету скорой помощи.

 

Уже после обеда вспыхнуло в кабинете на втором этаже 4-этажного административного здания. Пожар ликвидирован на площади 20 кв.м.

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Также спасатели убрали троллейбусные провода, которые оборвались в результате обстрела и препятствовали движению транспорта.

Уже вечером вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Подразделением проведено аварийное открывание дверей для эвакуации двух пострадавших.

Что предшествовало: В результате массированного обстрела Херсона в воскресенье погибли 3 человека, 6 получили ранения.

Темы: ХерсонвойнапожарГСЧС
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