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Росіяни шукають винних і вимагають покарання за Макіївку – Reuters

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 січня 2023, 18:29
Росіяни шукають винних і вимагають покарання за Макіївку – Reuters
РОСІЙСЬКІ МНСНИКИ РОЗБИРАЮТЬ ЗАВАЛИ ЗРУЙНОВАНОЇ БУДІВЛІ ПТУ-19 У МАКІЇВЦІ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Росіяни вимагають покарати командирів, які дозволили загибель російських військових у Макіївці в новорічну ніч.

Джерело: Reuters 

Деталі: Російські військові блогери, на яких посилається Reuters, стверджують, що інцидент в Макіївці став результатом зберігання боєприпасів в одній будівлі з казармою, незважаючи на те, що командири знали, що вона знаходиться в межах досяжності українських ракет.

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Reuters називає інцидент в Макіївці одним з найсмертоносніших ударів у війни Росії проти України. 

Агентство також зазначає, що "лють в Росії поширилася на законодавців". Зокрема, лідер російської партії "Справедлива Росія – За правду" Сергій Миронов зажадав кримінальної відповідальності для посадових осіб, які "допустили концентрацію військовослужбовців у незахищеній будівлі", і "всіх вищих органів влади, які не забезпечили належний рівень безпеки".Сенатор Григорій Карасін заявив, что потрібен "вимогливий  внутрішній аналіз" після цієї події.

 
 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
  • Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Він додав, що подібне може повторитися.
  • Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, але заявляє, що втрати значно менші, ніж озвучені СтратКомом.

Теми: війнаРосіяЗМІДонецька область
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