Росіяни шукають винних і вимагають покарання за Макіївку – Reuters

Росіяни вимагають покарати командирів, які дозволили загибель російських військових у Макіївці в новорічну ніч.

Джерело: Reuters

Деталі: Російські військові блогери, на яких посилається Reuters, стверджують, що інцидент в Макіївці став результатом зберігання боєприпасів в одній будівлі з казармою, незважаючи на те, що командири знали, що вона знаходиться в межах досяжності українських ракет.

Reuters називає інцидент в Макіївці одним з найсмертоносніших ударів у війни Росії проти України.

Агентство також зазначає, що "лють в Росії поширилася на законодавців". Зокрема, лідер російської партії "Справедлива Росія – За правду" Сергій Миронов зажадав кримінальної відповідальності для посадових осіб, які "допустили концентрацію військовослужбовців у незахищеній будівлі", і "всіх вищих органів влади, які не забезпечили належний рівень безпеки".Сенатор Григорій Карасін заявив, что потрібен "вимогливий внутрішній аналіз" після цієї події.

Передісторія:

СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Він додав, що подібне може повторитися.

Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, але заявляє, що втрати значно менші, ніж озвучені СтратКомом.