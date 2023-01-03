Росіяни шукають винних і вимагають покарання за Макіївку – Reuters

Росіяни вимагають покарати командирів, які дозволили загибель російських військових у Макіївці в новорічну ніч.

Джерело: Reuters

Деталі: Російські військові блогери, на яких посилається Reuters, стверджують, що інцидент в Макіївці став результатом зберігання боєприпасів в одній будівлі з казармою, незважаючи на те, що командири знали, що вона знаходиться в межах досяжності українських ракет.

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Reuters називає інцидент в Макіївці одним з найсмертоносніших ударів у війни Росії проти України.

Агентство також зазначає, що "лють в Росії поширилася на законодавців". Зокрема, лідер російської партії "Справедлива Росія – За правду" Сергій Миронов зажадав кримінальної відповідальності для посадових осіб, які "допустили концентрацію військовослужбовців у незахищеній будівлі", і "всіх вищих органів влади, які не забезпечили належний рівень безпеки".Сенатор Григорій Карасін заявив, что потрібен "вимогливий внутрішній аналіз" після цієї події.

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