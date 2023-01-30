"Всі варіанти на столі" – Блінкен про допустимість військових дій США проти Ірану

Уряд США не виключає військових дій проти Ірану, щоби не допустити отримання країною ядерної зброї.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, якого цитує німецьке видання Welt

Деталі: Під час поїздки на Близький Схід Блінкен заявив журналістам, що "всі варіанти залишаються на столі" у питанні щодо недопущення ядерного озброєння Ірану, пише Welt.

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На уточнююче запитання, чи включає відповідь держсекретаря "військовий варіант", він повторив: "Всі варіанти на столі".

При цьому Блінкен наголосив, що надає перевагу дипломатичному шляху.

"Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але відкинув його", – додав він.

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Нагадаємо: На початку листопада президент США Джо Байден заявив, що так звана ядерна угода, укладена з Іраном у 2015 році, нині "мертва", але Вашингтон не буде офіційно про це оголошувати.