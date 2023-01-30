"Всі варіанти на столі" – Блінкен про допустимість військових дій США проти Ірану
Уряд США не виключає військових дій проти Ірану, щоби не допустити отримання країною ядерної зброї.
Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, якого цитує німецьке видання Welt
Деталі: Під час поїздки на Близький Схід Блінкен заявив журналістам, що "всі варіанти залишаються на столі" у питанні щодо недопущення ядерного озброєння Ірану, пише Welt.
На уточнююче запитання, чи включає відповідь держсекретаря "військовий варіант", він повторив: "Всі варіанти на столі".
При цьому Блінкен наголосив, що надає перевагу дипломатичному шляху.
"Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але відкинув його", – додав він.
Нагадаємо: На початку листопада президент США Джо Байден заявив, що так звана ядерна угода, укладена з Іраном у 2015 році, нині "мертва", але Вашингтон не буде офіційно про це оголошувати.