Байден у листопаді заявив, що ядерна угода з Іраном "мертва"

Президент США Джо Байден під час передвиборчого заходу на початку листопада заявив, що так звана ядерна угода, укладена з Іраном у 2015 році, нині "мертва", але Вашингтон не буде офіційно про це оголошувати.

Як пише "Європейська правда", про заяву Байдена стало відомо після поширення відео з його словами, на яке у вівторок звернуло увагу видання Axios.

На відео жінка – ймовірно, іранка – просить президента США назвати "мертвим" Спільний всеосяжний план дій (офіційна назва "іранської ядерної угоди"). Він відмовляється, кажучи, що на це є "багато причин".

"Вона (ядерна угода) мертва, але ми не збираємося про це оголошувати. Довга історія", – сказав Байден.

Коли жінка каже, що нинішній іранський режим "не представляє їх і не є їхнім урядом", президент США відповідає: "Я знаю, що вони не представляють вас. Але у них буде ядерна зброя, яку вони будуть представляти".

بایدن: برجام مُرده.



در ویدئویی که به دستم رسیده، بایدن صریحاً می‌گوید به #برجام بازنمی‌گردد، ولی دولت آمریکا فعلاً اعلام نخواهد کرد.



این ویدئو که برای اولین بار منتشر می‌شود، حاشیه‌ی رویداد انتخاباتی ۴ نوامبر در کالیفرنیا را نشان می‌دهد.



با زیرنویس فارسی و انگلیسی#انقلاب۱۴۰۱ pic.twitter.com/OerHZav9Kb — دامون مقصودی (@DamonMaghsoudi) December 20, 2022

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Слова Байдена є найбільш серйозним підтвердженням того, що американський уряд відкидає можливість відродження Спільного всеосяжного плану дій, таким чином порушуючи питання про майбутнє іранської ядерної програми.

У коментарі Axios представник Ради нацбезпеки Білого дому підтверджує, що питання "іранської ядерної угоди" не перебуває на порядку денному й перспектив її укладання у Вашингтоні з огляду на антиурядові протести й військову допомогу Росії наразі не бачать.

Спільний всеосяжний план дій було погоджено у липні 2015 року Іраном, з одного боку, й США, Європейським Союзом, Британією, Францією, Росією та Китаєм – з іншого. Згідно з умовами угоди, Іран відмовлявся від збагаченого урану, який може використовуватись для виробництва ядерної зброї, в обмін на поступове скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вийшов із "іранської ядерної угоди", звинувативши Іран у порушенні угоди, й відновив усі запроваджені проти Тегерана санкції. Відтоді Іран продовжує відкрито просувати ядерну програму попри заклики не робити цього, а сторони ведуть переговори про параметри відновлення угоди.

Формально переговори між Іраном, США, ЄС і Росією щодо ядерної угоди не припинялися, але з кінця серпня сторони не зустрічалися разом.

Про переговори із Іраном можна почитати у статті: Ядерна угода у фазі напіврозпаду: що заважає ЄС та США домовитися з Іраном.