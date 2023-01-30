"Все варианты на столе" – Блинкен о допустимости военных действий США против Ирана

Правительство США не исключает военных действий против Ирана, чтобы не допустить получения страной ядерного оружия.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует немецкое издание Welt

Детали: Во время поездки на Ближний Восток Блинкен заявил журналистам, что "все варианты остаются на столе" в вопросе по недопущению ядерного вооружения Ирана, пишет Welt.

На уточняющий вопрос, включает ли ответ госсекретаря "военный вариант", он повторил: "Все варианты на столе".

При этом Блинкен подчеркнул, что предпочитает дипломатический путь.

"Иран имел шанс вернуться к международной ядерной сделке, но отверг его", – добавил он.

Напомним: В начале ноября президент США Джо Байден заявил, что так называемая ядерная сделка, заключенная с Ираном в 2015 году, сейчас "мертва", но Вашингтон не будет официально об этом объявлять.