Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Все варианты на столе" – Блинкен о допустимости военных действий США против Ирана

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 04:58
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Правительство США не исключает военных действий против Ирана, чтобы не допустить получения страной ядерного оружия.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует немецкое издание Welt 

Детали: Во время поездки на Ближний Восток Блинкен заявил журналистам, что "все варианты остаются на столе" в вопросе по недопущению ядерного вооружения Ирана, пишет Welt.

На уточняющий вопрос, включает ли ответ госсекретаря "военный вариант", он повторил: "Все варианты на столе".

При этом Блинкен подчеркнул, что предпочитает дипломатический путь.

"Иран имел шанс вернуться к международной ядерной сделке, но отверг его", – добавил он.

Напомним: В начале ноября президент США Джо Байден заявил, что так называемая ядерная сделка, заключенная с Ираном в 2015 году, сейчас "мертва", но Вашингтон не будет официально об этом объявлять.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАИранядерное оружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения

Зеленский готовится, чтобы России не удалось взять "реванш" на поле боя

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

США обвинили РФ в нарушении ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями

Резников обещает вернуть общественный контроль над частью закупок

США не обнаружили признаков нецелевого использования американских средств в Украине

Все новости...
США
В РФ допустили прекращение действия ядерного договора с США после 2026 года
Украина и США обсудили механизм аудита американской помощи - Кубраков
В Пентагоне обсуждают предоставление Украине истребителей F-16 – СМИ
Последние новости
02:22
Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ
01:52
Парламент Словакии окончательно назначил досрочные выборы на 30 сентября
01:05
США готовят пакет помощи Украине на более $2 млрд с ракетами дальностью до 150 км – Reuters
00:40
Обстрелы Сумщины: враг бил по 5 громадам
23:53
НАТО "определенным образом" участвует в войне с Россией, но не является ее стороной – бывший генсек
23:48
Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения
23:44
Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель
23:24
Зеленский готовится, чтобы России не удалось взять "реванш" на поле боя
23:09
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы – советник мэра
22:59
Качиньский пожертвовал средства на ВСУ, чтобы завершить судебный спор с экс-главой МИД
Все новости...