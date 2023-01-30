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В НАЗК поскаржились послам G7 на спротив затвердженню антикорупційної програми

Станіслав ПогоріловПонеділок, 30 січня 2023, 08:39
В НАЗК поскаржились послам G7 на спротив затвердженню антикорупційної програми
Олександр Новіков, фото: НАЗК

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів послами країн G7 та ЄС, що існує спротив затвердженню проєкту Державної антикорупційної програми (ДАП) на 2023 – 2025 роки в Кабінеті міністрів.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "НАЗК розраховує на затвердження проекту Державної антикорупційної програми (ДАП) на 2023 – 2025 роки в Кабінеті міністрів України найближчими днями, але цьому може завадити спротив з органів, що належать до найбільш корумпованих сфер".

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Деталі: У свою чергу, посли країн G7 та ЄС висловили підтримку якнайшвидшому ухваленню антикорупційної програми та відновленню інструментів запобігання корупції (електронне декларування та фінансове звітування політичних партій).

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зауважив: "Ухвалення ДАП стане чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна - ЄС".

Що було раніше: 6 січня В Європейському Союзі закликали уряд України якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму, розроблену за підтримки ЄС.

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Теми: корупціяНАЗКЄСУкраїна
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