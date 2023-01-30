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В НАПК пожаловались послам G7 на сопротивление утверждению антикоррупционной программы

Станислав ПогориловПонедельник, 30 января 2023, 08:39
В НАПК пожаловались послам G7 на сопротивление утверждению антикоррупционной программы
Александр Новиков, фото: НАПК

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал послам стран G7 и ЕС, что существует сопротивление утверждению проекта Государственной антикоррупционной программы (ГАП) на 2023 - 2025 годы в Кабинете министров.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "НАПК рассчитывает на утверждение проекта Государственной антикоррупционной программы (ГАП) на 2023 - 2025 годы в Кабинете министров Украины в ближайшие дни, но этому может помешать сопротивление из органов, относящихся к наиболее коррумпированным сферам".

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Детали: В свою очередь, послы стран G7 и ЕС выразили поддержку скорейшему принятию антикоррупционной программы и восстановлению инструментов предотвращения коррупции (электронное декларирование и финансовая отчетность политических партий).

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас отметил: "Принятие ДАП станет прекрасным результатом, который можно будет представить во время Саммита Украина - ЕС".

Что предшествовало: В Европейском Союзе призвали правительство Украины как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу, разработанную при поддержке ЕС.

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Темы: коррупцияНАПКЕСУкраина
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