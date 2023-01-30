Воллес розповів, що йому набрехав Шойгу перед вторгненням в Україну

Міністр оборони Британії Бен Воллес розповів, що 11 лютого на зустрічі з російським колегою у Москві отримав від нього брехливі запевнення, що Росія не збирається нападати на Україну.

Про це Воллес розповів у документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу", повідомляє "Європейська правда".

За словами Воллеса, у Москві він отримав запевнення, що Росія не вторгнеться в Україну, але, як зазначив глава міноборони Британії, обидві сторони знали, що це була брехня.

Він описав слова Шойгу як "демонстрацію залякування або сили, тобто: Я збираюся брехати вам, ви знаєте, що я брешу, і я знаю, що ви знаєте, що я брешу, і я все одно збираюся брехати вам.

"Я думаю, що це було про те, щоб сказати: "Я могутній", - зазначив Воллес.

Він уточнив, що "досить холодна, але пряма брехня" підтвердила його віру в те, що Росія вторгнеться в Україну.

Залишаючи зустріч, зазначив Воллес, російський генерал Валерій Герасимов сказав йому, що "нас ніколи більше не принижуватимуть".

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Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у тому ж документальному фільмі, що президент Росії Владімір Путін погрожував йому ракетним ударом у телефонній розмові напередодні вторгнення Росії до України.