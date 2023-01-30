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Уоллес рассказал, что ему наврал Шойгу перед вторжением в Украину

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 10:15
бен уоллес, Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что 11 февраля на встрече с российским коллегой в Москве получил от него лживые заверения, что Россия не собирается нападать на Украину. 

Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада", сообщает "Европейская правда".

По словам Уоллеса, в Москве он получил заверения, что Россия не вторгнется в Украину, но, как отметил глава минобороны Великобритании, обе стороны знали, что это была ложь.

Он описал слова Шойгу как "демонстрацию запугивания или силы, то есть: Я собираюсь врать вам, вы знаете, что я вру, и я знаю, что вы знаете, что я вру, и я все равно собираюсь врать вам.

"Я думаю, что это было о том, чтобы сказать: "Я могущественный", - отметил Уоллес.

Он уточнил, что "довольно холодная, но прямая ложь" подтвердила его веру в то, что Россия вторгнется в Украину.

Покидая встречу, отметил Уоллес, российский генерал Валерий Герасимов сказал ему, что "нас никогда больше не будут унижать".

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Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в том же документальном фильме, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре накануне вторжения России в Украину.

Темы: РосcияВеликобританияармиявойна
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