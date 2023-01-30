В уряді анонсували зміни до проблемного закону про КСУ ще до саміту Україна-ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зміни до закону про порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, який критикувала Венеційська комісія, можуть відбутися ще до саміту Україна-ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Зокрема, Шмигаль заявив, що уряд готовий переглянути нещодавно прийняте законодавство про Конституційний суд України, щоб задовольнити вимоги як Європейської комісії, так і Венеційської комісії. За словами Шмигаля, зміни можуть відбутися вже цього тижня, напередодні саміту.

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Хоча Україна оголосила про реформування Конституційного суду, зокрема, щодо порядку призначення суддів, Венеційська комісія все ще має занепокоєння щодо повноважень та складу консультативної групи експертів - органу, який відбирає кандидатів до суду, - через ризики політичного втручання.

Шмигаль запевнив, що ці питання будуть вирішені. "Ми проводимо консультації з Європейською комісією, щоб побачити, що всі видані висновки можуть бути включені в текст", - сказав він.

Саміт Україна-ЄС відбудеться у п’ятницю, 3 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду" без правки про кількість членів Дорадчої групи експертів.

Експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття - закликали Зеленського ветувати його.

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи. Попри це, президент 20 грудня підписав закон.

25 січня стало відомо, що Венеційська комісія офіційно відмовилась від призначення членів до Дорадчої групи експертів, яка має брати участь у відборі суддів Конституційного суду України, до виконання власних рекомендацій із виправлення відповідного закону.

Раніше в уряді України, розповідаючи про останні євроінтеграційні реформи, не прокоментували сигнали Брюсселя із закликом змінити закон про процедуру відбору суддів КСУ так, щоб він враховував останні рекомендації Венеційської комісії.