В уряді анонсували зміни до проблемного закону про КСУ ще до саміту Україна-ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зміни до закону про порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, який критикувала Венеційська комісія, можуть відбутися ще до саміту Україна-ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Зокрема, Шмигаль заявив, що уряд готовий переглянути нещодавно прийняте законодавство про Конституційний суд України, щоб задовольнити вимоги як Європейської комісії, так і Венеційської комісії. За словами Шмигаля, зміни можуть відбутися вже цього тижня, напередодні саміту.

Хоча Україна оголосила про реформування Конституційного суду, зокрема, щодо порядку призначення суддів, Венеційська комісія все ще має занепокоєння щодо повноважень та складу консультативної групи експертів - органу, який відбирає кандидатів до суду, - через ризики політичного втручання.

Шмигаль запевнив, що ці питання будуть вирішені. "Ми проводимо консультації з Європейською комісією, щоб побачити, що всі видані висновки можуть бути включені в текст", - сказав він.

Саміт Україна-ЄС відбудеться у п’ятницю, 3 лютого.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду" без правки про кількість членів Дорадчої групи експертів.

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Експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття - закликали Зеленського ветувати його.

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи. Попри це, президент 20 грудня підписав закон.

25 січня стало відомо, що Венеційська комісія офіційно відмовилась від призначення членів до Дорадчої групи експертів, яка має брати участь у відборі суддів Конституційного суду України, до виконання власних рекомендацій із виправлення відповідного закону.

Раніше в уряді України, розповідаючи про останні євроінтеграційні реформи, не прокоментували сигнали Брюсселя із закликом змінити закон про процедуру відбору суддів КСУ так, щоб він враховував останні рекомендації Венеційської комісії.