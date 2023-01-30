Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В правительстве анонсировали изменения в проблемный закон о КСУ еще до саммита Украина-ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 10:38

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что изменения в закон о порядке отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда, который критиковала Венецианская комиссия, могут произойти еще до саммита Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

В частности, Шмыгаль заявил, что правительство готово пересмотреть недавно принятое законодательство о Конституционном суде Украины, чтобы удовлетворить требования как Европейской комиссии, так и Венецианской комиссии. По словам Шмыгаля, изменения могут произойти уже на этой неделе, накануне саммита.

Хотя Украина объявила о реформировании Конституционного суда, в частности, относительно порядка назначения судей, у Венецианской комиссии все еще остается беспокойство по поводу полномочий и состава консультативной группы экспертов - органа, который отбирает кандидатов в суд, - из-за рисков политического вмешательства.

Шмыгаль заверил, что эти вопросы будут решены. "Мы проводим консультации с Европейской комиссией, чтобы увидеть, что все выводы могут быть включены в текст", - сказал он.

Саммит Украина-ЕС состоится в пятницу, 3 февраля.

Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда" без правки о количестве членов Консультативной группы экспертов.

ВИДЕО ДНЯ

Эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде, а после принятия - призвали Зеленского ветировать его. 

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы. Несмотря на это, президент 20 декабря подписал закон.

25 января стало известно, что Венецианская комиссия официально отказалась от назначения членов в Консультативную группу экспертов, которая должна участвовать в отборе судей Конституционного суда Украины, до выполнения собственных рекомендаций по исправлению соответствующего закона.

Ранее в правительстве Украины, рассказывая о последних евроинтеграционных реформах, не прокомментировали сигналы Брюсселя с призывом изменить закон о процедуре отбора судей КСУ так, чтобы он учитывал последние рекомендации Венецианской комиссии.

Темы: КСКабинет министровЕСзаконодательство
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Главные бои еще впереди – Данилов

Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

США готовят пакет помощи Украине на более $2 млрд со снарядами дальностью до 150 км – Reuters

Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

США обвинили РФ в нарушении ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями

Все новости...
КС
"Венецианка" отказались от участия в отборе судей КСУ по проблемному "еврозакону"
Судебная реформа: что произошло и что дальше?
В ЕС снова напомнили Украине о необходимости изменений в отборе судей КСУ по рекомендациям "Венецианки"
Последние новости
07:40
Италия усилила охрану дипмиссий из-за серии атак по всему миру
07:25
Оккупанты развернули на Луганщине еще один госпиталь для 100 раненых воинов – штаб
06:47
Силы обороны поразили более 20 районов сосредоточения врага – сводка
05:57
Ввод регулярных войск РФ отсрочил кульминацию наступления на Бахмут – ISW
04:55
Главные бои еще впереди – Данилов
04:20
Премьер Швеции: нашему вступлению в НАТО мешают "полезные идиоты"
03:46
Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве украинки Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина"
02:54
Австрия продлила на год право на проживание для украинских беженцев
02:22
Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ
01:52
Парламент Словакии окончательно назначил досрочные выборы на 30 сентября
Все новости...