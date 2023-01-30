В правительстве анонсировали изменения в проблемный закон о КСУ еще до саммита Украина-ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что изменения в закон о порядке отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда, который критиковала Венецианская комиссия, могут произойти еще до саммита Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

В частности, Шмыгаль заявил, что правительство готово пересмотреть недавно принятое законодательство о Конституционном суде Украины, чтобы удовлетворить требования как Европейской комиссии, так и Венецианской комиссии. По словам Шмыгаля, изменения могут произойти уже на этой неделе, накануне саммита.

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Хотя Украина объявила о реформировании Конституционного суда, в частности, относительно порядка назначения судей, у Венецианской комиссии все еще остается беспокойство по поводу полномочий и состава консультативной группы экспертов - органа, который отбирает кандидатов в суд, - из-за рисков политического вмешательства.

Шмыгаль заверил, что эти вопросы будут решены. "Мы проводим консультации с Европейской комиссией, чтобы увидеть, что все выводы могут быть включены в текст", - сказал он.

Саммит Украина-ЕС состоится в пятницу, 3 февраля.

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Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда" без правки о количестве членов Консультативной группы экспертов.

Эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде, а после принятия - призвали Зеленского ветировать его.

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы. Несмотря на это, президент 20 декабря подписал закон.

25 января стало известно, что Венецианская комиссия официально отказалась от назначения членов в Консультативную группу экспертов, которая должна участвовать в отборе судей Конституционного суда Украины, до выполнения собственных рекомендаций по исправлению соответствующего закона.

Ранее в правительстве Украины, рассказывая о последних евроинтеграционных реформах, не прокомментировали сигналы Брюсселя с призывом изменить закон о процедуре отбора судей КСУ так, чтобы он учитывал последние рекомендации Венецианской комиссии.