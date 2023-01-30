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Гайдай найближчим часом може втратити посаду голови Луганської ОВА – джерела

Станіслав Погорілов, Роман КравецьПонеділок, 30 січня 2023, 09:48
Гайдай найближчим часом може втратити посаду голови Луганської ОВА – джерела
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З TELEGRAM

Сергія Гайдая найближчим часом можуть звільнити з посади голови Луганської обласної військової адміністрації, йдеться у публікації УП "Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів".

Джерело: публікація УП

Дослівно: "Найближчим часом посаду голови ВЦА може втратити Сергій Гайдай з Луганської області, якого хочуть відправити послом у Казахстан".

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Деталі: В публікації з посиланням на джерела зазначається, що наразі голова Офісу президента Андрій Єрмак та новопризначений заступник керівника ОП Олексій Кулеба займаються пошуком нових голів ОВА.

Стверджується, що знайти кандидатів на вакантні місця зараз доволі непросто. Охочих очолити Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську й Сумську області не багато, оскільки ці регіони лежать саме на напрямках потенційного нового наступу російської армії.

Знати більше: Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Гайдай очолює Луганську обласну державну адміністрацію (раніше обласну ВЦА) з 25 жовтня 2019 року.

Що було раніше: 24 січня повідомлялось про звільнення 5 голів обласних державних адміністрацій. Зокрема, голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко) Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

Теми: звільненняЛуганська областьКабінет міністріввійна
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