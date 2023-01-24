У вівторок Кабмін планує звільнити 5 голів ОВА

На засіданні 24 січня Кабінет міністрів розгляне звільнення 5 голів обласних державних адміністрацій.

Джерело: перелік кадрових питань, внесених до розгляду урядом, що є в розпорядженні УП

Йдеться про голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко) Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

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За даними УП, Резніченко подав заяву на звільнення сам, щодо інших голів ОВА йдеться про звільнення за угодою сторін.

Також має розглядатися питання звільнення кількох заступників міністрів, зокрема - фігуранта продовольчого скандалу в Міноборони - В'ячеслава Шаповалова, який подав у відставку.

Що передувало: Напередодні джерела УП повідомили, що Тимошенко написав заяву на звільнення. За словами співрозмовників видання, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Крім того, співрозмовники УП зазначали, що у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

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Указ про звільнення Тимошенка з'явився вранці 24 січня.

Нагадаємо: Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження відкритого після розслідування УП та "Схем" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

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