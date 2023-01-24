Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У вівторок Кабмін планує звільнити 5 голів ОВА

Валентина РоманенкоВівторок, 24 січня 2023, 10:40
У вівторок Кабмін планує звільнити 5 голів ОВА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ФОТО GETYY IMAGES

На засіданні 24 січня Кабінет міністрів розгляне звільнення 5 голів обласних державних адміністрацій.

Джерело: перелік кадрових питань, внесених до розгляду урядом, що є в розпорядженні УП

Йдеться про голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко) Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

Реклама:

За даними УП, Резніченко подав заяву на звільнення сам, щодо інших голів ОВА йдеться про звільнення за угодою сторін.

 

Також має розглядатися питання звільнення кількох заступників міністрів, зокрема - фігуранта продовольчого скандалу в Міноборони - В'ячеслава Шаповалова, який подав у відставку.

Що передувало: Напередодні джерела УП повідомили, що Тимошенко написав заяву на звільнення. За словами співрозмовників видання, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Крім того, співрозмовники УП зазначали, що у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

ВІДЕО ДНЯ

Указ про звільнення Тимошенка з'явився вранці 24 січня.

Нагадаємо: Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження відкритого після розслідування УП та "Схем" про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Знати більше: Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни

Теми: Кабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд розширив коло людей, які можуть імігрувати в Україну
Уряд запровадив електронний документообіг для проходження військовими ВЛК – Маляр
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: