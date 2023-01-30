Гайдай в ближайшее время может потерять должность главы Луганской ОГА - источники

Сергея Гайдая в ближайшее время могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации, говорится в публикации УП "Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов".

Источник: публикация УП

Дословно: "В ближайшее время должность главы ВГА может потерять Сергей Гайдай из Луганской области, которого хотят отправить послом в Казахстан".

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Детали: В публикации со ссылкой на источники указывается, что сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак и новоназначенный заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба занимаются поиском новых глав ОГА.

Утверждается, что найти кандидатов на вакантные места сейчас довольно непросто. Желающих возглавить Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области не много, поскольку эти регионы лежат как раз на направлениях потенциального нового наступления российской армии.

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Напомним: Гайдай возглавляет Луганскую областную государственную администрацию (ранее областную ВГА) с 25 октября 2019 года.

Что предшествовало: 24 января сообщалось об увольнении 5 глав областных государственных администраций. В частности, глав Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.