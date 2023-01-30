З уряду звільнять 2 міністрів, Галущенко і Резніков залишаться на посадах – джерела

Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна найближчим часом чекає відставка, твердять джерела УП, про це йдеться у публікації "Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів".

Джерело: публікація УП

Дослівно: "За даними УП, влада планує найближчим часом звільнити щонайменше двох міністрів: главу Мінмолодьспорту Вадима Гутцайта, який уже очолив Національний олімпійський комітет, та міністра мертвонародженого Міністерства стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Йому, до речі, співрозмовники УП у владі пророкують місце посла в Китаї".

Деталі: Повідомляється, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розглядає кандидатуру призерки Сіднейської Олімпіади у потрійному стрибку, депутатки Київради й одночасно радниці очільника ОП Олени Говорової на посаду міністра молоді та спорту.

Однак не виключено, що Мінмолодьспорт взагалі можуть ліквідувати, об'єднавши з міністерством культури та інформаційної політики.

Крім того, міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а також міністерство аграрної політики та продовольства можуть об'єднати з Мінекономіки.

Водночас, за даними УП, міністру енергетики Герману Галущенку наразі відставка не загрожує. Це пов'язано, стверджують джерела, з "протекцію" міністра з боку заступника керівника ОП Ростислава Шурми.

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Також у своєму кріслі залишиться міністр оборони Олексі Резніков, попри гучні скандали із закупівлями в Міноборони. В оборонному відомстві очікується "розбір польотів", але найбільш імовірно, що вище рівня заступників міністра він не сягне.

Не буде поки кадрових рішень і щодо глави МВС, яке залишилось без повноцінного очільника після трагічної загибелі Дениса Монастирського. На даний час вирішено, що керувати МВС буде чинний в. о. Ігор Клименко.

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