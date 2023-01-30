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Из правительства уволят 2 министров, Галущенко и Резников останутся на должностях - источники

Станислав Погорилов, Роман КравецПонедельник, 30 января 2023, 10:57
Из правительства уволят 2 министров, Галущенко и Резников останутся на должностях - источники
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ, ФОТО GETTY IMAGES

Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина в ближайшее время ждет отставка, утверждают источники УП, об этом говорится в публикации "Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов".

Источник: публикация УП

Дословно: "По данным УП, власть планирует в ближайшее время уволить по меньшей мере двух министров: главу Минмолодежьспорта Вадима Гутцайта, который уже возглавил Национальный олимпийский комитет, и министра мертворожденного Министерства стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Ему, кстати, собеседники УП во власти пророчат место посла в Китае".

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Детали: Сообщается, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассматривает кандидатуру призера Сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутата Киевсовета и одновременно советника главы ОП Елены Говоровой на должность министра молодежи и спорта.

Однако не исключено, что Минмолодежьспорт вообще могут ликвидировать, объединив с министерством культуры и информационной политики.

Кроме того, министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с Минэкономики.

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В то же время, по данным УП, министру энергетики Герману Галущенко пока отставка не грозит. Это связано, утверждают источники, с "протекцией" министра со стороны заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы.

Также в своем кресле останется министр обороны Алексе Резников, несмотря на громкие скандалы с закупками в Минобороны. В оборонном ведомстве ожидается "разбор полетов", но наиболее вероятно, что выше уровня заместителей министра он не достигнет.

Не будет пока кадровых решений и относительно главы МВД, которое осталось без полноценного руководителя после трагической гибели Дениса Монастырского. В настоящее время решено, что руководить МВД будет действующий и. о. Игорь Клименко.

Узнать больше: Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов

Темы: Кабинет министровМинобороныРезниковАндрей Ермак
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