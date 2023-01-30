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Російські агенти, які "зливали" позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років тюрми

Альона Мазуренко Понеділок, 30 січня 2023, 12:28

Двох російських агентів, які інформували ворога про дислокацію та переміщення ЗСУ у прифронтових районах Донецької області засудили до 8 та 10 років ув’язнення.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства 2 ворожих поплічників збирали для агресора розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Зловмисників цікавили позиції українських захисників у Слов’янську і Краматорську.

Вони передавали росіянам місця розташування та інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Отримані відомості окупанти використовували для ракетних ударів по українських містах.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у березні та жовтні 2022 року на Донеччині.

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Суд призначив їм покарання у виді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

Дослівно: "Серед засуджених – місцевий житель, який здійснював фото-, відеофіксацію переміщення військової техніки ЗСУ.

Розвідувальну інформацію передавав через анонімні месенджери своєму вітчиму, який перебував у лавах окупаційних угруповань і співпрацював зі спецслужбами РФ.

Ще один злочинець – направляв "звіти" про базування українських військ у спеціально створений агресором чат-бот "народної міліції днр".

Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям".

Деталі: Суд визнав фігурантів винними за двома статтями ККУ:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Теми: СБУРосіяколабораціяшпигунство
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