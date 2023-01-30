Російські агенти, які "зливали" позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років тюрми
Двох російських агентів, які інформували ворога про дислокацію та переміщення ЗСУ у прифронтових районах Донецької області засудили до 8 та 10 років ув’язнення.
Джерело: СБУ
Деталі: За даними слідства 2 ворожих поплічників збирали для агресора розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.
Зловмисників цікавили позиції українських захисників у Слов’янську і Краматорську.
Вони передавали росіянам місця розташування та інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.
Отримані відомості окупанти використовували для ракетних ударів по українських містах.
Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у березні та жовтні 2022 року на Донеччині.
Суд призначив їм покарання у виді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.
Дослівно: "Серед засуджених – місцевий житель, який здійснював фото-, відеофіксацію переміщення військової техніки ЗСУ.
Розвідувальну інформацію передавав через анонімні месенджери своєму вітчиму, який перебував у лавах окупаційних угруповань і співпрацював зі спецслужбами РФ.
Ще один злочинець – направляв "звіти" про базування українських військ у спеціально створений агресором чат-бот "народної міліції днр".
Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям".
Деталі: Суд визнав фігурантів винними за двома статтями ККУ:
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).