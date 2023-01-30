Российские агенты, которые "сливали" позиции ВСУ в Донецкой области, получили до 10 лет тюрьмы

Двух российских агентов, которые информировали врага о дислокации и перемещении ВСУ в прифронтовых районах Донецкой области приговорили к 8 и 10 годам заключения.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия 2 вражеских приспешников собирали для агрессора разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.

Злоумышленников интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске.

Они передавали россиянам места расположения и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона.

Полученные сведения оккупанты использовали для ракетных ударов по украинским городам.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в марте и октябре 2022 года в Донецкой области.

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Суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет заключения соответственно.

Дословно: "Среди осужденных - местный житель, который осуществлял фото-, видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ.

Разведывательную информацию передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, который находился в рядах оккупационных группировок и сотрудничал со спецслужбами РФ.

Еще один преступник - направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот "народной милиции днр".

Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем".

Детали: Суд признал фигурантов виновными по двум статьям УКУ:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).