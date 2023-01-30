Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские агенты, которые "сливали" позиции ВСУ в Донецкой области, получили до 10 лет тюрьмы

Алена МазуренкоПонедельник, 30 января 2023, 12:28

Двух российских агентов, которые информировали врага о дислокации и перемещении ВСУ в прифронтовых районах Донецкой области приговорили к 8 и 10 годам заключения.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия 2 вражеских приспешников собирали для агрессора разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.

Злоумышленников интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске.

Они передавали россиянам места расположения и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона.

Полученные сведения оккупанты использовали для ракетных ударов по украинским городам.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в марте и октябре 2022 года в Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

Суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет заключения соответственно.

Дословно: "Среди осужденных - местный житель, который осуществлял фото-, видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ.

Разведывательную информацию передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, который находился в рядах оккупационных группировок и сотрудничал со спецслужбами РФ.

Еще один преступник - направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот "народной милиции днр".

Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем".

Детали: Суд признал фигурантов виновными по двум статьям УКУ:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Темы: СБУРосcияколлаборационизмшпионаж
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники

Главные бои еще впереди – Данилов

Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

США готовят пакет помощи Украине на более $2 млрд со снарядами дальностью до 150 км – Reuters

Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

Все новости...
СБУ
Сливал врагу данные о подстанциях на западе Украины: СБУ задержала 20-летнего предателя
Безработный в Харькове сливал россиянам позиции украинских защитников - СБУ
СБУ задержала коллаборационистов с Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения
Последние новости
09:10
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников в Россию
08:51
Избранный президент Чехии: Украина заслуживает членства в НАТО сразу после войны
08:41
Оккупанты били по Херсонщине из артиллерии и РСЗО: 1 погибший
08:25
В Беларуси требовали у Международного уголовного суда наказать Польшу за подготовку "агрессии"
08:19
ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники
08:18
В ЕС не видят оснований отменять авиационное соглашение с Катаром на фоне коррупционного скандала
08:14
Россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области за сутки
07:56
Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов
07:40
Италия усилила охрану дипмиссий из-за серии атак по всему миру
07:25
Оккупанты развернули на Луганщине еще один госпиталь для 100 раненых воинов – штаб
Все новости...