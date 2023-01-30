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Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув мирний мешканець – Харківська ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 30 січня 2023, 13:10
Ілюстративне фото ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці російські загарбники здійснили обстріл обласного міста Вовчанськ Чугуївського району.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні близько 10:20 ранку ворог знову обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. Зараз медики надають їй необхідну допомогу".

Деталі: Повідомляється, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Що було раніше: Росіяни 29 січня ввечері атакували Харків, ракета влучила в житловий будинок у центрі міста.  Було зафіксовано влучання ворожої ракети, попередньо С-300, у житловий будинок в центрі міста, у Київському районі.

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Теми: Харківська областьвійнаУкраїнаРосія
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