Россияне обстреляли Волчанск, погиб мирный житель - Харьковская ОВА

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром российские захватчики совершили обстрел областного города Волчанск Чугуевского района.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Сегодня около 10:20 утра враг снова обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь".

Детали: Сообщается, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.