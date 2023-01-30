Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Волчанск, погиб мирный житель - Харьковская ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 30 января 2023, 13:10
Иллюстративное фото ГСЧС

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром российские захватчики совершили обстрел областного города Волчанск Чугуевского района.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Сегодня около 10:20 утра враг снова обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь".

Детали: Сообщается, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники

Главные бои еще впереди – Данилов

Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

США готовят пакет помощи Украине на более $2 млрд со снарядами дальностью до 150 км – Reuters

Зеленский о "кадровом затишье": Будут еще решения

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

Все новости...
Харьковская область
Застрелил, расчленил и поджег: вычислили оккупанта из РФ, который убил гражданского
Оккупанты били по Харьковской области: в Волчанске убили гражданского
Россияне ударили по жилому дому в Харькове: погиб один человек
Последние новости
09:36
За один день в Дії заказали 300 тысяч LED-ламп для обмена
09:10
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников в Россию
08:51
Избранный президент Чехии: Украина заслуживает членства в НАТО сразу после войны
08:41
Оккупанты били по Херсонщине из артиллерии и РСЗО: 1 погибший
08:25
В Беларуси требовали у Международного уголовного суда наказать Польшу за подготовку "агрессии"
08:19
ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники
08:18
В ЕС не видят оснований отменять авиационное соглашение с Катаром на фоне коррупционного скандала
08:14
Россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области за сутки
07:56
Украинские защитники уничтожили за сутки 920 оккупантов
07:40
Италия усилила охрану дипмиссий из-за серии атак по всему миру
Все новости...