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Путін, Пригожин і Кадиров зібралися до Волгограда, місто посилено готують - РосЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 13:02
Путін, Пригожин і Кадиров зібралися до Волгограда, місто посилено готують - РосЗМІ
Фото: РИА Новости

У російському Волгограді, де чекають на візит президента РФ Володимира Путіна, заборонили проїзд вантажівок і зробили вихідний для бюджетників.

Джерело: російське видання "Meduza", яке посилається на місцеві ЗМІ

Деталі: Путін на тижні з 30 січня до 5 лютого має відвідати Волгоград начебто на честь святкування 80-річчя перемоги в Сталінградській битві.

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Водночас, прес-секретар президента Дмитро Пєсков, зі свого боку, уточнив, що Путін приїде у Волгоград на один день. Поки точно не зрозуміло, чи візьме президент участь в урочистостях.

Волгоградські видання повідомляють, що у місті в рамках святкових заходів також очікують на візит засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина і глави Чечні Рамзана Кадирова.

Як зазначають журналісти, центр Волгограда спішно приводять до ладу. Також повідомляється, що з 30 січня до 3 лютого в місті ввели заборону на транзитний проїзд великовантажного і великогабаритного транспорту, зокрема того, що перевозить небезпечні вантажі.

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Крім того, за "ініціативою" ветеранів 1 і 2 лютого у Волгоградській області оголосили вихідними днями для працівників бюджетних організацій. На 2 лютого в місті заплановано військовий парад.

Теми: ПутінКадировПригожин
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