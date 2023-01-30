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Путин, Пригожин и Кадыров собрались в Волгоград, город усиленно готовят - РосСМИ

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 14:02
Фото: РИА Новости

В российском Волгограде, где ждут визита президента РФ Владимира Путина, запретили проезд грузовиков и сделали выходной для бюджетников.

Источник: российское издание "Meduza", которое ссылается на местные СМИ

Детали: Путин на неделе с 30 января по 5 февраля должен посетить Волгоград якобы в честь празднования 80-летия победы в Сталинградской битве.

В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, уточнил, что Путин приедет в Волгоград на один день. Пока точно не понятно, примет ли президент участие в торжествах.

Волгоградские издания сообщают, что в городе в рамках праздничных мероприятий также ожидают визит основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как отмечают журналисты, центр Волгограда спешно приводят в порядок. Также сообщается, что с 30 января до 3 февраля в городе ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, в частности того, что перевозит опасные грузы.

Кроме того, по "инициативе" ветеранов 1 и 2 февраля в Волгоградской области объявили выходными днями для работников бюджетных организаций. На 2 февраля в городе запланирован военный парад.

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Темы: ПутинКадыровПригожин
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