Гайдай відреагував на ймовірне призначення послом у Казахстан

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що рішення про його ймовірне призначення на інші посади немає, але він готовий працювати і на іншому напрямку, якщо так визначить президент.

Джерело: "Суспільне"

Пряма мова: "Я – член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він мене призначить.

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Для того, щоб призначити кудись, там де людина працює, її з того місця треба звільнити. Я не бачу тут ніяких величезних сенсацій, але поки, що, ніяких документів нема.

Я працюю до останнього дня всюди на державній службі, де б я не працював, навіть якщо завтра мене призначать на іншу посаду. Але, навіть якщо когось кудись призначають, це треба купу документів виготовити, отримати погодження, це довгий шлях".

Деталі: Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що наказу про звільнення Гайдая немає.

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Нагадаємо:

За даними УП, Сергія Гайдая найближчим часом можуть звільнити з посади голови Луганської обласної військової адміністрації, щоб відправити послом у Казахстан.

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