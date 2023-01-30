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Гайдай отреагировал на вероятное назначение послом в Казахстан

Алена МазуренкоПонедельник, 30 января 2023, 13:04
Гайдай отреагировал на вероятное назначение послом в Казахстан
ФОТО: ФБ ГАЙДАЯ

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что решения о его вероятном назначении на другие должности нет, но он готов работать и на другом направлении, если так определит президент.

Источник: "Суспільне"

Прямая речь: "Я - член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит я поеду туда, куда он меня назначит.

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Для того, чтобы назначить куда-то, там где человек работает, его с того места надо уволить. Я не вижу здесь никаких огромных сенсаций, но пока, что, никаких документов нет.

Я работаю до последнего дня везде на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность. Но, даже если кого-то куда-то назначают, это надо кучу документов изготовить, получить согласование, это долгий путь".

Детали: Представитель президента Сергей Никифоров сообщил, что приказа об увольнении Гайдая нет.

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Напомним: 

  • По данным УП, Сергея Гайдая в ближайшее время могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации, чтобы отправить послом в Казахстан.

Узнать больше: Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов

Темы: Луганская областьОфис президента
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