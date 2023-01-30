"США проводили ВІЛ-експерименти над ЗСУ": Міноборони РФ озвучило новий маразм

У Міноборони Росії заявили, що США нібито проводили в Україні експерименти, пов'язані з ВІЛ-інфекцією, зокрема над українськими військовими.

Джерело: ТАСС з посиланням на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігоря Кирилова

Деталі: Відомство запевняє росіян, що "американські фахівці" з 2019 року проводили в Україні експерименти, пов'язані з ВІЛ-інфекцією, зокрема над військовими.

Крім того, в Міноборони країни агресора відзвітували, що змогли "зупинити реалізацію військово-біологічних програм Вашингтона" в Україні за допомогою "активних дій". Ворог не уточнив, чи йдеться про "бойових комарів" та "птахів із біолабораторій".

Також Кирилов заявив, що через дії російського Міноборони США довелося перенести "незавершені дослідження" з України до країн Центральної Азії та Східної Європи, паралельно "нарощуючи співробітництво" з Африкою та Азійсько-Тихоокеанським регіоном， зокрема Кенією, Сінгапуром, Таїландом.