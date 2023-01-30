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"США проводили ВИЧ-эксперименты над ВСУ": Минобороны РФ озвучило новый маразм

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 января 2023, 14:52
США проводили ВИЧ-эксперименты над ВСУ: Минобороны РФ озвучило новый маразм
РОССИЙСКИЙ ОККУПАНТ. ФОТО РИА НОВОСТИ

В Минобороны России заявили, что США якобы проводили в Украине эксперименты, связанные с ВИЛ-инфекцией, в том числе над украинскими военными.

Источник: ТАСС со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова

Детали: Ведомство уверяет россиян, что "американские специалисты" с 2019 года проводили в Украине эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, в том числе над военными.

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Кроме того, в Минобороны страны агрессора отчитались, что смогли "остановить реализацию военно-биологических программ Вашингтона" в Украине с помощью "активных действий".

Враг не уточнил, идет ли речь о "боевых комарах" и "птицах из биолабораторий".

Также Кириллов заявил, что из-за действий российского Минобороны США пришлось перенести "незавершенные исследования" из Украины в страны Центральной Азии и Восточной Европы, параллельно "наращивая сотрудничество" с Африкой и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Сингапуром, Таиландом.

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Темы: пропагандаРосcия
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