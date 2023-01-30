Підрядники з Росії відмовляються будувати фортифікації на Луганщині – ЦНС

Компанії-підрядники з Росії відмовляються відправляти працівників на тимчасово окуповану Луганщину для будівництва фортифікаційних споруд.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, російська компанія "Стройком" відмовилась відправляти працівників на тимчасово окуповану Луганщину через нездатність російської армії забезпечити безпеку співробітників.

В "тилу" місцеві також не приймають працівників з Росії, як повідомляє Спротив.

Що цьому передувало: