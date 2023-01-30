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Підрядники з Росії відмовляються будувати фортифікації на Луганщині – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 30 січня 2023, 15:24
Підрядники з Росії відмовляються будувати фортифікації на Луганщині – ЦНС
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Компанії-підрядники з Росії відмовляються відправляти працівників на тимчасово окуповану Луганщину для будівництва фортифікаційних споруд.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: За інформацією ЦНС, російська компанія "Стройком" відмовилась відправляти працівників на тимчасово окуповану Луганщину через нездатність російської армії забезпечити безпеку співробітників. 

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В "тилу" місцеві також не приймають працівників з Росії, як повідомляє Спротив.

Що цьому передувало: 

  • 29 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що у місцеву лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнер", однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу.

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Теми: Луганська областьбудівництвоокупація
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