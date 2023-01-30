Підрядники з Росії відмовляються будувати фортифікації на Луганщині – ЦНС
Понеділок, 30 січня 2023, 16:24
Компанії-підрядники з Росії відмовляються відправляти працівників на тимчасово окуповану Луганщину для будівництва фортифікаційних споруд.
Джерело: пресслужба Центру національного спротиву
Деталі: За інформацією ЦНС, російська компанія "Стройком" відмовилась відправляти працівників на тимчасово окуповану Луганщину через нездатність російської армії забезпечити безпеку співробітників.
В "тилу" місцеві також не приймають працівників з Росії, як повідомляє Спротив.
Що цьому передувало:
- 29 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що у місцеву лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнер", однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу.