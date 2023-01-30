Подрядчики из России отказываются строить фортификации на Луганщине – ЦНС

Компании-подрядчики из России отказываются отправлять работников на временно оккупированную Луганщину для строительства фортификационных сооружений.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников на временно оккупированную Луганщину из-за неспособности российской армии обеспечить безопасность сотрудников.

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В "тылу" местные также не принимают работников из России, как сообщает Сопротивление.

Что этому предшествовало:

29 января Генштаб ВСУ сообщил, что в местную больницу поселка Юбилейный в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнер", однако врачи отказываются оказывать им помощь.