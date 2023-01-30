Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подрядчики из России отказываются строить фортификации на Луганщине – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 января 2023, 15:24
Подрядчики из России отказываются строить фортификации на Луганщине – ЦНС
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ТЕТРАЭДРЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ TELEGRAM ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ ЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА

Компании-подрядчики из России отказываются отправлять работников на временно оккупированную Луганщину для строительства фортификационных сооружений.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Детали: По информации ЦНС, российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников на временно оккупированную Луганщину из-за неспособности российской армии обеспечить безопасность сотрудников. 

Реклама:

В "тылу" местные также не принимают работников из России, как сообщает Сопротивление.

Что этому предшествовало: 

  • 29 января Генштаб ВСУ сообщил, что в местную больницу поселка Юбилейный в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнер", однако врачи отказываются оказывать им помощь.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьстроительствооккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: