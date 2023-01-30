Подрядчики из России отказываются строить фортификации на Луганщине – ЦНС
Понедельник, 30 января 2023, 16:24
Компании-подрядчики из России отказываются отправлять работников на временно оккупированную Луганщину для строительства фортификационных сооружений.
Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления
Детали: По информации ЦНС, российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников на временно оккупированную Луганщину из-за неспособности российской армии обеспечить безопасность сотрудников.
В "тылу" местные также не принимают работников из России, как сообщает Сопротивление.
Что этому предшествовало:
- 29 января Генштаб ВСУ сообщил, что в местную больницу поселка Юбилейный в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнер", однако врачи отказываются оказывать им помощь.