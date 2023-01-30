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Шмигаль не знайшов підстав, щоб забрати у Бойка звання Героя України

"Українська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 15:33
Шмигаль не знайшов підстав, щоб забрати у Бойка звання Героя України
Фото: Радіо Свобода

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов підстав для застосування персональних санкцій, щоб позбавити нардепа проросійської забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка звання "Герой України".

Джерело: відповідь Офісу президента рухові ЧЕСНО  

Дослівно: "Листом від 13 січня 2023 року… прем’єр-міністр України Д. Шмигаль поінформував президента України та автора петиції, зокрема про недостатність наразі підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Ю. Бойка".

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Що цьому передувало:

  • У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій вимагалося "негайно позбавити Юрія Бойка звання "Герой України". Зеленський тоді заявив, що звернувся до Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування санкції, а саме позбавлення звання, щодо Бойка.
  • Бойко отримав звання Героя України у 2004 році від тодішнього президента Леоніда Кучми "за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю". 

Теми: Шмигаль Бойко
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