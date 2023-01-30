Шмигаль не знайшов підстав, щоб забрати у Бойка звання Героя України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов підстав для застосування персональних санкцій, щоб позбавити нардепа проросійської забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка звання "Герой України".

Джерело: відповідь Офісу президента рухові ЧЕСНО

Дослівно: "Листом від 13 січня 2023 року… прем’єр-міністр України Д. Шмигаль поінформував президента України та автора петиції, зокрема про недостатність наразі підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Ю. Бойка".

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Що цьому передувало: