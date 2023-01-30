Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 15:33
Шмыгаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины
Фото: Радио Свобода

Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел оснований для применения персональных санкций, чтобы лишить нардепа пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания "Герой Украины".

Источник: ответ Офиса президента движению ЧЕСНО 

Дословно: "Письмом от 13 января 2023 года... премьер-министр Украины Д. Шмыгаль проинформировал президента Украины и автора петиции, в частности о недостаточности пока оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю. Бойко".

Реклама:
 
ЧЕСНО

Что этому предшествовало:

  • В декабре президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требовалось "немедленно лишить Юрия Бойко звания "Герой Украины".
  • Зеленский тогда заявил, что обратился к Шмыгалю с просьбой проанализировать наличие обоснованных оснований для применения санкции, а именно лишения звания, в отношении Бойко.

Темы: ШмыгальБойко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска
Украина модернизирует инфраструктуру с Румынией, чтобы увеличить объемы экспорта - Шмыгаль
Украина готова бойкотировать Олимпийские игры, если к ним допустят Россию и Беларусь – Шмыгаль
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: