Шмыгаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел оснований для применения персональных санкций, чтобы лишить нардепа пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания "Герой Украины".

Источник: ответ Офиса президента движению ЧЕСНО

Дословно: "Письмом от 13 января 2023 года... премьер-министр Украины Д. Шмыгаль проинформировал президента Украины и автора петиции, в частности о недостаточности пока оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю. Бойко".

ЧЕСНО

Что этому предшествовало:

В декабре президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требовалось "немедленно лишить Юрия Бойко звания "Герой Украины".

Зеленский тогда заявил, что обратился к Шмыгалю с просьбой проанализировать наличие обоснованных оснований для применения санкции, а именно лишения звания, в отношении Бойко.