Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 16:33
Фото: Радио Свобода

Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел оснований для применения персональных санкций, чтобы лишить нардепа пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания "Герой Украины".

Источник: ответ Офиса президента движению ЧЕСНО 

Дословно: "Письмом от 13 января 2023 года... премьер-министр Украины Д. Шмыгаль проинформировал президента Украины и автора петиции, в частности о недостаточности пока оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю. Бойко".

 
ЧЕСНО

Что этому предшествовало:

  • В декабре президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требовалось "немедленно лишить Юрия Бойко звания "Герой Украины".
  • Зеленский тогда заявил, что обратился к Шмыгалю с просьбой проанализировать наличие обоснованных оснований для применения санкции, а именно лишения звания, в отношении Бойко.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ШмыгальБойко
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Экс-министру Насалику сообщили о подозрении - источник

обновлено от 08:19ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева: многомиллионные схемы

Арахамия анонсировал увольнение всех руководителей таможни и "весенние посадки"

СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову

фотоЗакупки Минобороны: два топ-чиновника получили подозрения - источники

фотоДома у Коломойского проходит обыск

Все новости...
Шмыгаль
Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – Шмыгаль
Шмыгаль призвал МАГАТЭ к санкциям против "Росатома"
Шмыгаль призвал не плодить теории и спекуляции вокруг трагедии в Броварах
Последние новости
13:23
Теневой рынок табака несколько сократился после рекордного показателя – исследование
13:19
В Киеве блоггеры издевались над девушками во время стримов: полиция проводит обыски
13:18
видеоДжонсон - Западу: Сохраните время, деньги и жизни, дайте украинцам необходимое оружие
13:16
Курс валют 1 февраля: гривня ослабла на "черном" рынке
13:15
фотоКожа и кости: Саакашвили показал последствия пребывания под стражей
12:56
Экс-министру Насалику сообщили о подозрении - источник
12:49
Реестр крупных налогоплательщиков, несмотря на войну, вырос на 220 компаний
12:38
Россияне меняют тактику и продолжают давить на Бахмут, за сутки более 150 обстрелов
12:35
Посещаемость в торговых центрах Киева за год снизилась на треть
12:33
обновлено от 08:19ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева: многомиллионные схемы
Все новости...