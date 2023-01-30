Шмыгаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел оснований для применения персональных санкций, чтобы лишить нардепа пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания "Герой Украины".

Источник: ответ Офиса президента движению ЧЕСНО

Дословно: "Письмом от 13 января 2023 года... премьер-министр Украины Д. Шмыгаль проинформировал президента Украины и автора петиции, в частности о недостаточности пока оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю. Бойко".

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Что этому предшествовало: