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У Мелітополі викрали майже тисячу людей з початку окупації – мер

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 30 січня 2023, 17:05
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Російські окупанти викрали у Мелітополі майже 1000 людей з початку окупації. 

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 30 січня 

Пряма мова: "За майже рік окупації лише в місті Мелітополі було викрадено майже 1000 наших мешканців. На сьогодні точно сотні ще перебувають в полоні в різних містах.

З в’язниць, які були до окупації, вони перемістили щонайменше 3,5 тисячі ув’язнених до тимчасово окупованого Криму. Звичайно ж, перемістили нелегально".

Деталі: Федоров додав, що гауляйтери тимчасово окупованих територій видали указ про легалізацію 28 вязниць, три з яких – в тимчасово окупованій Запорізькій області. Зокрема, окупанти легалізували деякі з п’яти катівень у Мелітополі.

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Теми: Мелітопольвоєнні злочиниокупація
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