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В Мелитополе похитили почти тысячу человек с начала оккупации – мэр

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 января 2023, 17:05
ФОТО "РІА-МЕЛІТОПОЛЬ"

Российские оккупанты похитили в Мелитополе почти 1000 человек с начала оккупации. 

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 30 января 

Прямая речь: "За почти год оккупации только в городе Мелитополе было похищено почти 1000 наших жителей. На сегодня точно сотни еще находятся в плену в разных городах.

Из тюрем, которые были до оккупации, они переместили не менее 3,5 тысячи заключенных во временно оккупированный Крым. Конечно же, переместили нелегально".

Детали: Федоров добавил, что гауляйтеры временно оккупированных территорий издали указ о легализации 28 тюрем, три из которых - во временно оккупированной Запорожской области. 

В частности, оккупанты легализовали некоторые из пяти пыточных в Мелитополе.

Темы: Мелитопольвоенные преступленияоккупация
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