Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данія долучається до ініціативи "Зерно з України"

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 19:01

Данія вирішила приєднатися до ініціативи "Зерно з України", метою якої є відправлення суден із зерном до найбідніших країн Африки. 

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це заявила на брифінгу прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, яка зараз перебуває з візитом в Україні.

"Я рада оголосити, що ми приєднуємося до ініціативи Grain from Ukraine", - сказала вона на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції.

Реклама:

Вона також заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Данії у відбудові Миколаєва та інвестиції в українську економіку у майбутньому. "Думаю, що багато компаній Данії мають чим поділитися, особливо в такій сфері, як енергетика, екологічні рішення, енергоефективність", - зазначила Метте Фредеріксен. 

Нагадаємо, вдень 30 січня стало відомо, що Метте Фредеріксен перебуває у Миколаєві і зустрілася там з Володимиром Зеленським. 

Теми: зерноДанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
зерно
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
У Єврокомісії закликали РФ продовжити "зернову ініціативу"
Останні новини
09:23
Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: