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Данія долучається до ініціативи "Зерно з України"

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 20:01

Данія вирішила приєднатися до ініціативи "Зерно з України", метою якої є відправлення суден із зерном до найбідніших країн Африки. 

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це заявила на брифінгу прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, яка зараз перебуває з візитом в Україні.

"Я рада оголосити, що ми приєднуємося до ініціативи Grain from Ukraine", - сказала вона на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції.

Вона також заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Данії у відбудові Миколаєва та інвестиції в українську економіку у майбутньому. "Думаю, що багато компаній Данії мають чим поділитися, особливо в такій сфері, як енергетика, екологічні рішення, енергоефективність", - зазначила Метте Фредеріксен. 

Нагадаємо, вдень 30 січня стало відомо, що Метте Фредеріксен перебуває у Миколаєві і зустрілася там з Володимиром Зеленським. 

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Теми: зерноДанія
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