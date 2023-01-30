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Дания присоединяется к инициативе "Зерно из Украины"

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 19:01

Дания решила присоединиться к инициативе "Зерно из Украины", целью которой является отправка судов с зерном в самые бедные страны Африки. 

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом заявила на брифинге премьер Дании Метте Фредериксен, которая сейчас находится с визитом в Украине.

"Я рада объявить, что мы присоединяемся к инициативе Grain from Ukraine", - сказала она на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.

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Она также заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку Дании в восстановлении Николаева и инвестиции в украинскую экономику в будущем. "Думаю, что многим компаниям Дании есть чем поделиться, особенно в такой сфере, как энергетика, экологические решения, энергоэффективность", - отметила Метте Фредериксен. 

Темы: зерноДания
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