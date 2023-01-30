Прем’єрка Данії розповіла, що на зустрічі із Зеленським йшлося і про танки

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен розповіла, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським піднімали питання у тому числі про танки для України, проте не стала розкривати, чи Данія готова розглядати цей запит.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву з брифінгу після зустрічі наводить DR.

"Від початку цієї війни ми наголошували, що будемо підтримувати Україну так, як буде необхідно. І, думаю, ми у багато способів довели, що є справжнім другом України. Звісно, сьогодні йшла мова і про танки. Ми щойно передали наші артилерійські системи (напевно, йдеться про анонсовані САУ Caesar - ред.). Але танки потрібні теж", - сказала Метте Фредеріксен.

Данія має 44 танки Leopard 2, це її найсучасніші машини, що є на озброєнні. Частина з них зараз знаходяться у країнах Балтії разом з контингентом НАТО.

Минулого тижня міністр оборони Данії, коментуючи це питання, пояснив, що Данія поки не готова допомогти Україні саме танками, яких має не так і багато, і вони потрібні як елемент стримування.

Нагадаємо, вдень 30 січня стало відомо, що Метте Фредеріксен перебуває у Миколаєві і зустрілася там з Володимиром Зеленським. Разом з нею приїхали також міністр закордонних справ та оборони. Згодом з данських ЗМІ стало відомо, що після Миколаєва урядова делегація відвідала також Одесу.