Премьер Дании рассказала, что на встрече с Зеленским шла речь и о танках

Премьер Дании Метте Фредериксен рассказала, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским поднимали вопрос в том числе о танках для Украины, однако не стала раскрывать, готова ли Дания рассматривать этот запрос.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление с брифинга после встречи приводит DR.

"С начала этой войны мы подчеркивали, что будем поддерживать Украину так, как будет необходимо. И, думаю, мы многими способами доказали, что являемся настоящим другом Украины. Конечно, сегодня шла речь и о танках. Мы только что передали наши артиллерийские системы (наверное, речь идет об анонсированных САУ Caesar - ред.). Но танки нужны тоже", - сказала Метте Фредериксен.

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Дания имеет 44 танка Leopard 2, это ее самые современные машины, которые есть на вооружении. Часть из них сейчас находятся в странах Балтии вместе с контингентом НАТО.

На прошлой неделе министр обороны Дании, комментируя этот вопрос, пояснил, что Дания пока не готова помочь Украине именно танками, которых имеет не так и много, и они нужны как элемент сдерживания.

Напомним, днем 30 января стало известно, что Метте Фредериксен находится в Николаеве и встретилась там с Владимиром Зеленским. Вместе с ней приехали также министр иностранных дел и обороны. Впоследствии из датских СМИ стало известно, что после Николаева правительственная делегация посетила также Одессу.