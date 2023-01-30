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Повітряні сили: РФ планує отримати від Ірану ракети, проти яких ППО України безсила

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 січня 2023, 19:50
Повітряні сили: РФ планує отримати від Ірану ракети, проти яких ППО України безсила
Юрій Ігнат. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Залишається загроза отримання Росією іранських балістичних ракет, проти яких українська Протиповітряна оборона в нинішньому вигляді безсила.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: Ігнат нагадав, що ППО України не може протидіяти балістичним ракетам ворога та зенітим ракетам, які летять по балістичній траєкторії. Він наголосив на важливості надання нашій країіні систем Patriot PAC-3 та SAMP-T.

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Пряма мова: "Основна із загроз, яка висить у повітрі і ще може бути реалізована, це, зрозуміло, іранські ракети. Росія не полишила своїх намірів отримувати від Ірану і безпілотники-камікадзе і, певним чином, ракети, про які було оголошено раніше - Fateh та Zolfaghar.

Це балістика, проти балістики ми не маємо сьогодні засобів. Розуміємо, що балістика у Росії є і у вигляді тих самих ракет "Кинжал". Це - фактично комплекс, але повітряного базування, який б’є по балістичній траєкторії. Так само ракети Х-22… і ракети С-300 С-400 - зенітні ракети, які б’ють по балістичній траєкторії.

Це - виклики та загрози, які сьогодні стоять. Можна знищувати їх (установки –ред.) і на позиціях, але і наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби. Такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T.

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Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, вона нікуди не зникла і мусимо на неї реагувати".

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаІран
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