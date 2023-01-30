Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы: РФ планирует получить от Ирана ракеты, против которых ПВО Украины бессильна

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 января 2023, 20:50
Юрий Игнат. фото медиацентра "Украина - Укринформ".

Остается угроза получения Россией иранских баллистических ракет, против которых украинская Противовоздушная оборона в нынешнем виде бессильна.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Игнат напомнил, что ПВО Украины не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитным ракетам, которые летят по баллистической траектории. Он отметил важность предоставления нашей стране систем Patriot PAC-3 и SAMP-T.

Прямая речь: "Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar.

Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Понимаем, что баллистика у России есть и в виде тех же ракет "Кинжал". Это - фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Так же ракеты Х-22... и ракеты С-300 С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической траектории.

Это - вызовы и угрозы, которые сегодня стоят. Можно уничтожать их (установки -ред.) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T.

Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла и мы должны на нее реагировать".

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Заменить "Искандеры" и "Калибры". Какие иранские ракеты хочет Россия, чтобы бомбить украинские города

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаИран
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ФБР пришло с обыском в дом Байдена

фото, видеоКриминальный авторитет "Леший" организовал фейковый "добробат" и терроризировал киевлян

фотоДолжности не спасут: Костин подытожил подозрения топ-чиновникам

Обыски у нардепа из "батальона Монако": СБУ проверяет связи со схемами Медведчука

Кабмин уволил руководящий состав таможни и налоговой

"Выполняем задание президента": глава СБУ объяснил массовые обыски и обещает продолжение

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
В Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой: отводил подбитый самолет от жилых домов
В пятницу ППО приземлила российский штурмовик Су-25
Ракетная атака 26 января: Воздушные силы уточнили, куда РФ ударила "Кинжалами"
Последние новости
18:58
Президент Грузии: в рамках мирного соглашения с Украиной РФ должна вывести войска из Абхазии и Осетии
18:48
"Лечили" вымышленных пациентов: в полиции раскрыли схему присвоения врачами бюджетных средств
18:47
США разоблачили сеть, помогавшую оборонному комплексу РФ в обход санкций
18:43
Россия готовится к наступлению на отдельных направлениях – Генштаб
18:40
Чиновник Минобороны, которого обвинили в поддержке оккупации, написал заявление на увольнение
18:25
17-летний украинский беженец рекордно быстро выучил норвежский язык
18:23
Зеленский призвал австрийский бизнес прекратить работу с РФ и перейти в Украину
18:19
ЕС планирует обучить еще 15 тысяч украинских военных - СМИ
18:01
Россияне не могут найти персонал в новую "администрацию" Херсонщины – ЦНС
17:35
На саммите Украина получит два сигнала о будущем членстве в ЕС - евродипломат
Все новости...