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У парламенті Канади закликали уряд визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Ольга Глущенко Вівторок, 31 січня 2023, 01:51
У парламенті Канади закликали уряд визнати ПВК Вагнер терористичною організацією
Завербовані ПВК "Вагнер" засуджені. Фото з Telegram пресслужби Пригожина

Нижня палата канадського парламенту проголосувала за те, щоб скерувати пропозицію щодо офіційного визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Джерело: Укрінформ

Дослівно з постанови: "Зважаючи на інформацію про порушення підтримуваною Росією групою "Вагнер" прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією".

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Деталі: Відповідну заяву до сесійної зали внесла депутатка від Нової демократичної партії Гізер Макферсон.

Видання зазначає, що в Канаді рішення про внесення певних організацій до переліку терористичних належить до повноважень уряду, тож ця постанова є рекомендаційною, а не обов’язковою до виконання.

Нагадаємо: минулого тижня Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили російську ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, що передбачає запровадження додаткових санкцій.

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Теми: КанадаВагнертероризм
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