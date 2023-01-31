В парламенте Канады призвали правительство признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Нижняя палата канадского парламента проголосовала за то, чтобы направить предложение об официальном признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Источник: Укринформ

Дословно из постановления: "Учитывая информацию о нарушении поддерживаемой Россией группой "Вагнер" прав человека и нападения на гражданских в Украине, а также в других частях мира, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу Вагнера террористической организацией".

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Детали: Соответствующее заявление в сессионный зал внесла депутат от Новой демократической партии Хизер Макферсон.

Издание отмечает, что в Канаде решение о внесении определенных организаций в перечень террористических относится к полномочиям правительства, поэтому это постановление является рекомендательным, а не обязательным к исполнению.

Напомним: на прошлой неделе Государственный департамент и Министерство финансов США объявили российскую ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией, что предусматривает введение дополнительных санкций.