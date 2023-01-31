Росія готується до наступу і посилює військо на Донбасі – ISW
В Інституті вивченні війни (ISW) вказують на те, що Росія, імовірно, задіяла ще не всі резерви, вона посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу.
Джерело: ISW
Деталі: Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій.
Аналітики нагадали, що секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 30 січня, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.
Столтенберг зазначив, що Росія може мобілізувати до 200 000 військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.
Секретар НАТО підкреслив, що президент Росії Володимир Путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.
Голова Ради резервістів Збройних сил України Іван Тимочко у зв'язку з цим заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.
Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз Інституту світової політики про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці.
Експерти зазначають, що російські військові блогери продовжили вказувати на те, що створюються умови для наступу РФ, і Росія задіяла ще не всі резерви для нього.
Аналітики інституту вказують і на те, що Росія та Іран продовжують докладати зусиль для поглиблення економічних зав’язків.
Основні висновки ISW за 30 січня:
- Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до наступу.
- Іранські державні ЗМІ повідомили, що 29 січня Іран і Росія встановили прямі фінансові канали зв'язку між іранськими банками і більш ніж 800 російськими банками.
- Російські війська продовжували наземні атаки з метою відновлення втрачених позицій на захід від Кремінної, в той час як українські війська проводили контрнаступальні операції на північний захід від Сватового.
- Українські війська продовжували наносити удари по скупченнях російських військ у тилових районах Луганської області.
- Окупанти продовжували наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.
- Російські війська продовжували здобувати незначні територіальні здобутки поблизу Бахмута.
- Загарбники не проводили жодних підтверджених наземних атак у Запорізькій області.
- Російські війська та окупаційна влада продовжують переслідувати кримських татар, намагаючись пов'язати антиросійські настрої з екстремістською або терористичною діяльністю.