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Росія готується до наступу і посилює військо на Донбасі – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 31 січня 2023, 05:23
Ешелон російськоъ техніки в Білорусі під час спільних навчань восени 2022 року. Фото з Telegram Міноборони РБ

В Інституті вивченні війни (ISW) вказують на те, що Росія, імовірно, задіяла ще не всі резерви, вона посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу.

Джерело: ISW

Деталі: Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій.

Аналітики нагадали, що секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 30 січня, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.

Столтенберг зазначив, що Росія може мобілізувати до 200 000 військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Секретар НАТО підкреслив, що президент Росії Володимир Путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.

Голова Ради резервістів Збройних сил України Іван Тимочко у зв'язку з цим заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

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Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз Інституту світової політики про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці.

Експерти зазначають, що російські військові блогери продовжили вказувати на те, що створюються умови для наступу РФ, і Росія задіяла ще не всі резерви для нього.

Аналітики інституту вказують і на те, що Росія та Іран продовжують докладати зусиль для поглиблення економічних зав’язків.

Основні висновки ISW за 30 січня:

  • Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до наступу.
  • Іранські державні ЗМІ повідомили, що 29 січня Іран і Росія встановили прямі фінансові канали зв'язку між іранськими банками і більш ніж 800 російськими банками.
  • Російські війська продовжували наземні атаки з метою відновлення втрачених позицій на захід від Кремінної, в той час як українські війська проводили контрнаступальні операції на північний захід від Сватового.
  • Українські війська продовжували наносити удари по скупченнях російських військ у тилових районах Луганської області.
  • Окупанти продовжували наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.
  • Російські війська продовжували здобувати незначні територіальні здобутки поблизу Бахмута.
  • Загарбники не проводили жодних підтверджених наземних атак у Запорізькій області.
  • Російські війська та окупаційна влада продовжують переслідувати кримських татар, намагаючись пов'язати антиросійські настрої з екстремістською або терористичною діяльністю.

Теми: війнаРосія
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